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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

500 леков 1968 года "Скандербег" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 500 леков 1968 года "Скандербег" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 500 леков 1968 года "Скандербег" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 98,74 гр
  • Чистого золота (2,8571 oz) 88,866 гр
  • Диаметр 55 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 1,520

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 леков
  • Год 1968
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 500 леков 1968 года "Скандербег". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (4)
  • London Coins (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Coins Auction Hermsdorf - July 25, 2024
Продавец Coins Auction Hermsdorf
Дата 25 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе InAsta - April 26, 2023
Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
6588 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
6355 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе GINZA - August 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2020
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Teutoburger - September 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе GINZA - October 10, 2018
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 500 леков 1968 "Скандербег" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 леков 1968 "Скандербег" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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