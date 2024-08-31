Албания Период: 1925-2022 1925-2022
500 леков 1968 года "Скандербег" (Албания, Народная Республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 98,74 гр
- Чистого золота (2,8571 oz) 88,866 гр
- Диаметр 55 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 1,520
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 500 леков
- Год 1968
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 500 леков 1968 года "Скандербег". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
6355 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец GINZA
Дата 10 августа 2020
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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