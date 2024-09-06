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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

20 леков 1968 года. Овальное клеймо (Албания, Народная Республика)

Разновидность: Овальное клеймо

Аверс монеты - 20 леков 1968 года Овальное клеймо - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 20 леков 1968 года Овальное клеймо - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,95 гр
  • Чистого золота (0,1143 oz) 3,555 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,920

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 леков
  • Год 1968
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 леков 1968 года. Овальное клеймо. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1283 проданному на аукционе Numismatica Ranieri S.r.l. за 475 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rauch (1)
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  • WAG (2)
Албания 20 леков 1968 на аукционе Coins Auction Hermsdorf - July 25, 2024
Продавец Coins Auction Hermsdorf
Дата 25 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Албания 20 леков 1968 на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 475 EUR
Албания 20 леков 1968 на аукционе InAsta - April 26, 2023
Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Spink - December 13, 2022
Албания 20 леков 1968 на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Nomisma - June 18, 2022
Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF67 ANACS
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Албания 20 леков 1968 на аукционе Holmasto - March 12, 2022
Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - March 8, 2018
Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - March 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 марта 2018
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 леков 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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