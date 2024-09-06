Албания Период: 1925-2022 1925-2022
20 леков 1968 года. Овальное клеймо (Албания, Народная Республика)
Разновидность: Овальное клеймо
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,95 гр
- Чистого золота (0,1143 oz) 3,555 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,920
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 20 леков
- Год 1968
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 леков 1968 года. Овальное клеймо. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1283 проданному на аукционе Numismatica Ranieri S.r.l. за 475 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 475 EUR
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF67 ANACS
Цена
******
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Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 марта 2018
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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