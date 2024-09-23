Албания Период: 1925-2022 1925-2022
50 леков 1968 года "Гирокастра" (Албания, Народная Республика)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 9,87 гр
- Чистого золота (0,2856 oz) 8,883 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 3,120
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 50 леков
- Год 1968
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 50 леков 1968 года "Гирокастра". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 9000 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PROOF
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность PROOF
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Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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