Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Албания Период: 1925-2022 1925-2022

50 леков 1968 года "Гирокастра" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 леков 1968 года "Гирокастра" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 50 леков 1968 года "Гирокастра" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 9,87 гр
  • Чистого золота (0,2856 oz) 8,883 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 3,120

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 леков
  • Год 1968
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 50 леков 1968 года "Гирокастра". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 9000 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (5)
  • CNG (1)
  • Coins Auction Hermsdorf (1)
  • GINZA (1)
  • Goldberg (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (4)
  • Hess Divo (1)
  • InAsta (1)
  • Istra Numizmatika d.o.o. (1)
  • Künker (6)
  • London Coins (1)
  • Nomisma (3)
  • Numimarket (1)
  • Rauch (3)
  • SINCONA (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • Via (1)
  • VL Nummus (4)
  • WAG (2)
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Coins Auction Hermsdorf - July 25, 2024
Продавец Coins Auction Hermsdorf
Дата 25 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
801 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
857 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе InAsta - April 26, 2023
Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Heritage - August 5, 2021
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Nomisma - July 3, 2021
Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Stack's - January 20, 2020
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе VL Nummus - September 15, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе VL Nummus - September 15, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Албания 50 леков 1968 "Гирокастра" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 леков 1968 "Гирокастра" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Албании Каталог монет Народной Республики Монеты Албании 1968 года Все албанские монеты албанские золотые монеты албанские монеты номиналом 50 леков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск