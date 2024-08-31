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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

200 леков 1968 года "Бутринти" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 200 леков 1968 года "Бутринти" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 200 леков 1968 года "Бутринти" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 39,49 гр
  • Чистого золота (1,1427 oz) 35,541 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 2,170

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 леков
  • Год 1968
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 200 леков 1968 года "Бутринти". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 15 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Coins Auction Hermsdorf - July 25, 2024
Продавец Coins Auction Hermsdorf
Дата 25 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
3212 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
2430 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе InAsta - April 26, 2023
Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 200 леков 1968 "Бутринти" на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 200 леков 1968 "Бутринти" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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