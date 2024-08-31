Албания Период: 1925-2022 1925-2022
200 леков 1968 года "Бутринти" (Албания, Народная Республика)
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 39,49 гр
- Чистого золота (1,1427 oz) 35,541 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 2,170
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 200 леков
- Год 1968
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 200 леков 1968 года "Бутринти". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 15 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Chaponnière (2)
- Coins Auction Hermsdorf (1)
- Felzmann (3)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (7)
- Hess Divo (2)
- InAsta (1)
- Künker (7)
- London Coins (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- Rauch (1)
- Soler y Llach (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
2430 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 200 леков 1968 "Бутринти" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск