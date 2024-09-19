Албания Период: 1925-2022 1925-2022
20 леков 1968 года. Рог изобилия (Албания, Народная Республика)
Разновидность: Рог изобилия
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,95 гр
- Чистого золота (0,1143 oz) 3,555 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 24
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 20 леков
- Год 1968
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 леков 1968 года. Рог изобилия. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 61347 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 6 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- Heritage (4)
- Künker (1)
- Numimarket (1)
- Rauch (2)
- Stack's (2)
- Teutoburger (1)
- Warin Global Investments (1)
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
581 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 675 USD
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2015
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Artemide Aste
Дата 6 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 леков 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск