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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

20 леков 1968 года. Рог изобилия (Албания, Народная Республика)

Разновидность: Рог изобилия

Аверс монеты - 20 леков 1968 года Рог изобилия - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 20 леков 1968 года Рог изобилия - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,95 гр
  • Чистого золота (0,1143 oz) 3,555 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 24

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 леков
  • Год 1968
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 леков 1968 года. Рог изобилия. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 61347 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 6 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (1)
  • Rauch (2)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (1)
  • Warin Global Investments (1)
Албания 20 леков 1968 на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Албания 20 леков 1968 на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
581 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Албания 20 леков 1968 на аукционе Stack's - May 17, 2023
Албания 20 леков 1968 на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 675 USD
Албания 20 леков 1968 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Албания 20 леков 1968 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - October 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - October 7, 2021
Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - October 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - September 30, 2021
Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - September 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Stack's - January 14, 2019
Албания 20 леков 1968 на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Rauch - December 9, 2015
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Artemide Aste - June 6, 2015
Албания 20 леков 1968 на аукционе Artemide Aste - June 6, 2015
Продавец Artemide Aste
Дата 6 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Rauch - December 8, 2011
Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 леков 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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