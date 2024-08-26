Албания Период: 1925-2022 1925-2022
20 леков 1968 года. Без клейма (Албания, Народная Республика)
Разновидность: Без клейма
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,95 гр
- Чистого золота (0,1143 oz) 3,555 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 20 леков
- Год 1968
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 леков 1968 года. Без клейма. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 27301 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1116 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 13 ноября 2018
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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