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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

20 леков 1968 года. Без клейма (Албания, Народная Республика)

Разновидность: Без клейма

Аверс монеты - 20 леков 1968 года Без клейма - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 20 леков 1968 года Без клейма - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,95 гр
  • Чистого золота (0,1143 oz) 3,555 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 леков
  • Год 1968
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 леков 1968 года. Без клейма. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 27301 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1116 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Karamitsos (1)
  • Katz (5)
  • Rauch (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (4)
  • Warin Global Investments (1)
Албания 20 леков 1968 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Албания 20 леков 1968 на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Албания 20 леков 1968 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - October 14, 2021
Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - October 14, 2021
Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - July 29, 2021
Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - July 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2021
Сохранность PF68 PCGS
Цена
Албания 20 леков 1968 на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Stephen Album - September 14, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Karamitsos - April 6, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Warin Global Investments - November 13, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 13 ноября 2018
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Албания 20 леков 1968 на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Aureo & Calicó - June 4, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Soler y Llach - December 17, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - February 7, 2013
Албания 20 леков 1968 на аукционе Heritage - February 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2013
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где купить?
Албания 20 леков 1968 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Албания 20 леков 1968 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Албания 20 леков 1968 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Албания 20 леков 1968 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Албания 20 леков 1968 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 леков 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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