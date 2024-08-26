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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

500 леков 1969 года "Скандербег" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 500 леков 1969 года "Скандербег" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 500 леков 1969 года "Скандербег" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 98,74 гр
  • Чистого золота (2,8571 oz) 88,866 гр
  • Диаметр 55 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 леков
  • Год 1969
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 500 леков 1969 года "Скандербег". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4389 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 6500 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 500 леков 1969 "Скандербег" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
6337 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Албания 500 леков 1969 "Скандербег" на аукционе Nomisma - April 4, 2017
Продавец Nomisma
Дата 4 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
3839 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Албания 500 леков 1969 "Скандербег" на аукционе Nomisma - August 30, 2016
Продавец Nomisma
Дата 30 августа 2016
Сохранность PROOF
Цена
Албания 500 леков 1969 "Скандербег" на аукционе HIRSCH - September 28, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 леков 1969 "Скандербег" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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