Албания Период: 1925-2022 1925-2022
500 леков 1969 года "Скандербег" (Албания, Народная Республика)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 98,74 гр
- Чистого золота (2,8571 oz) 88,866 гр
- Диаметр 55 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 500 леков
- Год 1969
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 500 леков 1969 года "Скандербег". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4389 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 6500 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
6337 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Где продать?
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