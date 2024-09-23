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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Монеты Албании 1969 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
500 леков 1969 Скандербег
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
200 леков 1969 Бутринти
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
100 леков 1969 Крестьянка
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
50 леков 1969 Гирокастра
Средняя цена 590 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
20 леков 1969
Средняя цена 270 $
Продажи
1 10

Пробные монеты

Аверс
Реверс
50 леков 1969 Пробные Гирокастра Односторонний оттиск реверса
Средняя цена
Продажи
0 2
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