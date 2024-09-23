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Монеты Албании 1969 года
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Золотые монеты
500 леков 1969 Скандербег
Средняя цена
—
Продажи
0
4
200 леков 1969 Бутринти
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
12
100 леков 1969 Крестьянка
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
10
50 леков 1969 Гирокастра
Средняя цена
590 $
Продажи
0
19
20 леков 1969
Средняя цена
270 $
Продажи
1
10
Пробные монеты
50 леков 1969 Пробные Гирокастра
Односторонний оттиск реверса
Средняя цена
—
Продажи
0
2
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Албания
Период
1925-2022
Категория
Зактрыть
???
Албания
Период
1925-2022
Ахмет Зогу
1925-1939
Народная Республика
1945-1991
Современная Республика
1992-2022
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