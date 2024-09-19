Албания Период: 1925-2022 1925-2022
200 леков 1969 года "Бутринти" (Албания, Народная Республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 39,49 гр
- Чистого золота (1,1427 oz) 35,541 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 200 леков
- Год 1969
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 200 леков 1969 года "Бутринти". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2004 проданному на аукционе Numisbalt за 3000 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
3282 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2535 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 9 марта 2010
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 200 леков 1969 "Бутринти" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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