Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Албания Период: 1925-2022 1925-2022

20 леков 1969 года (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 леков 1969 года - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 20 леков 1969 года - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,95 гр
  • Чистого золота (0,1143 oz) 3,555 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 650

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 леков
  • Год 1969
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 леков 1969 года. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 99003 проданному на аукционе Heritage Auctions за 750 USD. Торги состоялись 20 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (2)
  • Künker (3)
  • Rauch (1)
  • VL Nummus (1)
Албания 20 леков 1969 на аукционе Heritage - November 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Албания 20 леков 1969 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
548 $
Цена в валюте аукциона 526 EUR
Албания 20 леков 1969 на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 леков 1969 на аукционе VL Nummus - September 15, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 леков 1969 на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 леков 1969 на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 леков 1969 на аукционе Rauch - December 8, 2011
Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 леков 1969 на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 леков 1969 на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 леков 1969 на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность PROOF
Цена
Где купить?
Албания 20 леков 1969 на аукционе Inasta - September 5, 2024
Албания 20 леков 1969 на аукционе Inasta - September 5, 2024
Продавец Inasta
Дата 5 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 леков 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Албании Каталог монет Народной Республики Монеты Албании 1969 года Все албанские монеты албанские золотые монеты албанские монеты номиналом 20 леков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск