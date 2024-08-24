Албания Период: 1925-2022 1925-2022
20 леков 1969 года (Албания, Народная Республика)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,95 гр
- Чистого золота (0,1143 oz) 3,555 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 650
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 20 леков
- Год 1969
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 леков 1969 года. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 99003 проданному на аукционе Heritage Auctions за 750 USD. Торги состоялись 20 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- VL Nummus (1)
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
548 $
Цена в валюте аукциона 526 EUR
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
******
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