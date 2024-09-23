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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 50 леков 1969 года "Гирокастра". Односторонний оттиск реверса (Албания, Народная Республика)

Разновидность: Односторонний оттиск реверса

Аверс монеты - Пробные 50 леков 1969 года "Гирокастра" Односторонний оттиск реверса - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 леков 1969 года "Гирокастра" Односторонний оттиск реверса - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 леков
  • Год 1969
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 леков 1969 года "Гирокастра". Односторонний оттиск реверса. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Numisbalt за 1200 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1267 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" (Пробные) на аукционе Heritage - April 19, 2016
Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" (Пробные) на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 леков 1969 "Гирокастра" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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