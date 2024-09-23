Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 50 леков 1969 года "Гирокастра". Односторонний оттиск реверса (Албания, Народная Республика)
Разновидность: Односторонний оттиск реверса
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 леков 1969 года "Гирокастра". Односторонний оттиск реверса. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Numisbalt за 1200 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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