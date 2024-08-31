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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

50 леков 1969 года "Гирокастра" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 леков 1969 года "Гирокастра" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 50 леков 1969 года "Гирокастра" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 9,87 гр
  • Чистого золота (0,2856 oz) 8,883 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 леков
  • Год 1969
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 50 леков 1969 года "Гирокастра". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Numisbalt за 1400 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1510 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
847 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Rauch - December 7, 2012
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Rauch - December 8, 2011
Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность UNC PL
Цена
Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Rauch - July 15, 2011
Продавец Rauch
Дата 15 июля 2011
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 50 леков 1969 "Гирокастра" на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 леков 1969 "Гирокастра" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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