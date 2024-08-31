Албания Период: 1925-2022 1925-2022
50 леков 1969 года "Гирокастра" (Албания, Народная Республика)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 9,87 гр
- Чистого золота (0,2856 oz) 8,883 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 50 леков
- Год 1969
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 50 леков 1969 года "Гирокастра". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Numisbalt за 1400 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1510 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 15 июля 2011
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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