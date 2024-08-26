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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

100 леков 1969 года "Крестьянка" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 100 леков 1969 года "Крестьянка" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 100 леков 1969 года "Крестьянка" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 19,75 гр
  • Чистого золота (0,5715 oz) 17,775 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 450

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 леков
  • Год 1969
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 леков 1969 года "Крестьянка". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1953 проданному на аукционе Katz Auction за 2100 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rauch (2)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Албания 100 леков 1969 "Крестьянка" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
1276 $
Цена в валюте аукциона 1900 AUD
Албания 100 леков 1969 "Крестьянка" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1162 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Албания 100 леков 1969 "Крестьянка" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 100 леков 1969 "Крестьянка" на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1969 "Крестьянка" на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
Албания 100 леков 1969 "Крестьянка" на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1969 "Крестьянка" на аукционе Rauch - December 7, 2012
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Албания 100 леков 1969 "Крестьянка" на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1969 "Крестьянка" на аукционе Rauch - December 8, 2011
Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность UNC PL
Цена
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Албания 100 леков 1969 "Крестьянка" на аукционе UBS - September 13, 1999
Продавец UBS
Дата 13 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 леков 1969 "Крестьянка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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