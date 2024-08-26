Албания Период: 1925-2022 1925-2022
100 леков 1969 года "Крестьянка" (Албания, Народная Республика)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 19,75 гр
- Чистого золота (0,5715 oz) 17,775 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 450
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 100 леков
- Год 1969
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 леков 1969 года "Крестьянка". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1953 проданному на аукционе Katz Auction за 2100 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
1276 $
Цена в валюте аукциона 1900 AUD
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1162 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
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