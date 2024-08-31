Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 50 леков 1986 года "Железная дорога". Платина (Албания, Народная Республика)
Разновидность: Платина
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Платина
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 50 леков
- Год 1986
- Монетный двор Будапешт
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 леков 1986 года "Железная дорога". Платина. Это платиновая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Nomisma Spa за 3400 EUR. Торги состоялись 25 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Heritage (1)
- Nomisma (2)
- SINCONA (1)
- Varesi (1)
Продавец Varesi
Дата 10 апреля 2016
Сохранность PF67 NGC
Цена
3421 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Nomisma
Дата 26 октября 2013
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 леков 1986 "Железная дорога" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск