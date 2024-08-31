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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 50 леков 1986 года "Железная дорога". Платина (Албания, Народная Республика)

Разновидность: Платина

Аверс монеты - Пробные 50 леков 1986 года "Железная дорога" Платина - цена платиновой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 леков 1986 года "Железная дорога" Платина - цена платиновой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Платина
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 леков
  • Год 1986
  • Монетный двор Будапешт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 леков 1986 года "Железная дорога". Платина. Это платиновая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Nomisma Spa за 3400 EUR. Торги состоялись 25 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Varesi (1)
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Varesi - April 10, 2016
Продавец Varesi
Дата 10 апреля 2016
Сохранность PF67 NGC
Цена
3421 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Nomisma - May 12, 2015
Продавец Nomisma
Дата 12 мая 2015
Сохранность SP66 PCGS
Цена
4034 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Nomisma - October 26, 2013
Продавец Nomisma
Дата 26 октября 2013
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Heritage - January 3, 2012
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 леков 1986 "Железная дорога" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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