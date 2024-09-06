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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Монеты Албании 1986 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
100 леков 1986 Пробные Порт Дураццо
Средняя цена
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
50 леков 1986 Пробные Порт Дураццо Золото
Средняя цена 7500 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
50 леков 1986 Пробные Порт Дураццо Биметалл
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 леков 1986 Пробные Порт Дураццо Палладий
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
50 леков 1986 Пробные Порт Дураццо Платина
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 леков 1986 Пробные Железная дорога Палладий
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
50 леков 1986 Пробные Железная дорога Платина
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 6
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