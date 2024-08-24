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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Палладий (Албания, Народная Республика)

Разновидность: Палладий

Аверс монеты - Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо" Палладий - цена палладиевой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо" Палладий - цена палладиевой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Палладий
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 леков
  • Год 1986
  • Монетный двор Будапешт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Палладий. Это палладиевая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 29294 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurora Numismatica (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
  • SINCONA (1)
  • Stephen Album (1)
Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Aurora Numismatica - May 22, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS68 CAMEO NGC
Цена
2814 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Stephen Album - June 14, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 14 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе SINCONA - May 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 мая 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
******
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Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Heritage - September 22, 2015
Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Heritage - January 3, 2011
Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 леков 1986 "Порт Дураццо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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