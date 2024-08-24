Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Палладий (Албания, Народная Республика)
Разновидность: Палладий
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Палладий. Это палладиевая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 29294 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurora Numismatica (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (2)
- SINCONA (1)
- Stephen Album (1)
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS68 CAMEO NGC
Цена
2814 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 14 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец SINCONA
Дата 21 мая 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 леков 1986 "Порт Дураццо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск