Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Золото (Албания, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Daniel Frank Sedwick
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 155,5 гр
- Чистого золота (4,4995 oz) 139,95 гр
- Диаметр 65 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 50 леков
- Год 1986
- Монетный двор Будапешт
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Золото. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 9500 USD. Торги состоялись 4 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
9500 $
Цена в валюте аукциона 9500 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность SP68 PCGS
Цена
7525 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
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