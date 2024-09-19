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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Золото (Албания, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо" Золото - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо" Золото - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 155,5 гр
  • Чистого золота (4,4995 oz) 139,95 гр
  • Диаметр 65 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 леков
  • Год 1986
  • Монетный двор Будапешт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Золото. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 9500 USD. Торги состоялись 4 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
9500 $
Цена в валюте аукциона 9500 USD
Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность SP68 PCGS
Цена
7525 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 леков 1986 "Порт Дураццо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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