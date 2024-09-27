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Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Биметалл (Албания, Народная Республика)
Разновидность: Биметалл
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Биметалл. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2269 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 15 октября 2014.
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