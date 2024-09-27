Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Биметалл (Албания, Народная Республика)

Разновидность: Биметалл

Аверс монеты - Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо" Биметалл - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо" Биметалл - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Sincona

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 леков
  • Год 1986
  • Монетный двор Будапешт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Биметалл. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2269 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 15 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 леков 1986 "Порт Дураццо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Албании Каталог монет Народной Республики Монеты Албании 1986 года Все албанские монеты албанские золотые монеты албанские монеты номиналом 50 леков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск