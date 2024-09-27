Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 50 леков 1986 года "Железная дорога". Палладий (Албания, Народная Республика)
Разновидность: Палладий
Фотография: Nomisma Spa
Техническая информация
- Металл Палладий
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 50 леков
- Год 1986
- Монетный двор Будапешт
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 леков 1986 года "Железная дорога". Палладий. Это палладиевая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Nomisma Spa за 3000 EUR. Торги состоялись 28 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (2)
- Heritage (3)
- Nomisma (3)
- SINCONA (1)
Продавец Nomisma
Дата 28 октября 2019
Сохранность SP69 PCGS
Цена
3328 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец SINCONA
Дата 21 мая 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2820 $
Цена в валюте аукциона 2849 CHF
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 26 октября 2013
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 26 октября 2013
Сохранность PF67 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность SP68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность SP68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 леков 1986 "Железная дорога" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск