Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 50 леков 1986 года "Железная дорога". Палладий (Албания, Народная Республика)

Разновидность: Палладий

Аверс монеты - Пробные 50 леков 1986 года "Железная дорога" Палладий - цена палладиевой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 леков 1986 года "Железная дорога" Палладий - цена палладиевой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Nomisma Spa

Техническая информация

  • Металл Палладий
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 леков
  • Год 1986
  • Монетный двор Будапешт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 леков 1986 года "Железная дорога". Палладий. Это палладиевая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Nomisma Spa за 3000 EUR. Торги состоялись 28 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (2)
  • Heritage (3)
  • Nomisma (3)
  • SINCONA (1)
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Nomisma - October 28, 2019
Продавец Nomisma
Дата 28 октября 2019
Сохранность SP69 PCGS
Цена
3328 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе SINCONA - May 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 мая 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2820 $
Цена в валюте аукциона 2849 CHF
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Heritage - September 22, 2015
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Nomisma - October 26, 2013
Продавец Nomisma
Дата 26 октября 2013
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Nomisma - October 26, 2013
Продавец Nomisma
Дата 26 октября 2013
Сохранность PF67 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность SP68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Heritage - May 1, 2012
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность SP68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Heritage - September 12, 2011
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Албания 50 леков 1986 "Железная дорога" (Пробные) на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 леков 1986 "Железная дорога" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Албании Каталог монет Народной Республики Монеты Албании 1986 года Все албанские монеты албанские палладиевые монеты албанские монеты номиналом 50 леков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск