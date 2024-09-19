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Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Платина (Албания, Народная Республика)
Разновидность: Платина
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Платина
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 50 леков
- Год 1986
- Монетный двор Будапешт
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Платина. Это платиновая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23013 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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