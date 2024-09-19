Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Платина (Албания, Народная Республика)

Разновидность: Платина

Аверс монеты - Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо" Платина - цена платиновой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо" Платина - цена платиновой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Платина
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 леков
  • Год 1986
  • Монетный двор Будапешт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 леков 1986 года "Порт Дураццо". Платина. Это платиновая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23013 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Stack's (1)
Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Stack's - February 5, 2016
Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность SP68 PCGS
Цена
3800 $
Цена в валюте аукциона 3800 USD
Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Heritage - January 3, 2011
Албания 50 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 леков 1986 "Порт Дураццо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Албании Каталог монет Народной Республики Монеты Албании 1986 года Все албанские монеты албанские платиновые монеты албанские монеты номиналом 50 леков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск