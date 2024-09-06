Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 100 леков 1986 года "Порт Дураццо" (Албания, Народная Республика)
Фотография: Chaponnière & Firmenich SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 100 леков
- Год 1986
- Монетный двор Будапешт
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 леков 1986 года "Порт Дураццо". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Aurora Numismatica за 36000 EUR. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
38961 $
Цена в валюте аукциона 36000 EUR
Продавец Nomisma
Дата 20 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
14749 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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