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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 100 леков 1986 года "Порт Дураццо" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - Пробные 100 леков 1986 года "Порт Дураццо" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 леков 1986 года "Порт Дураццо" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Chaponnière & Firmenich SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 леков
  • Год 1986
  • Монетный двор Будапешт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 леков 1986 года "Порт Дураццо". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Aurora Numismatica за 36000 EUR. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • Nomisma (1)
  • Westfälische (1)
Албания 100 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Aurora Numismatica - May 22, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
38961 $
Цена в валюте аукциона 36000 EUR
Албания 100 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Nomisma - October 20, 2015
Продавец Nomisma
Дата 20 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
14749 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Албания 100 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Chaponnière - December 7, 2013
Продавец Chaponnière
Дата 7 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
Албания 100 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Heritage - January 10, 2005
Албания 100 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность PROOF
Цена
******
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Албания 100 леков 1986 "Порт Дураццо" (Пробные) на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 леков 1986 "Порт Дураццо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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