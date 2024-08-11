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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные монеты 100 леков Народной Республики - Албания

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100 леков 1986 Пробные

Порт Дураццо
Год Знак Описание Продажи Продажи
1986 0 6
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