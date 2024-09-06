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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

500 леков 1970 года "Скандербег" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 500 леков 1970 года "Скандербег" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 500 леков 1970 года "Скандербег" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 98,74 гр
  • Чистого золота (2,8571 oz) 88,866 гр
  • Диаметр 55 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 леков
  • Год 1970
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 500 леков 1970 года "Скандербег". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 12000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Албания 500 леков 1970 "Скандербег" на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
7169 $
Цена в валюте аукциона 820000 JPY
Албания 500 леков 1970 "Скандербег" на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
4777 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Албания 500 леков 1970 "Скандербег" на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
Албания 500 леков 1970 "Скандербег" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Албания 500 леков 1970 "Скандербег" на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Албания 500 леков 1970 "Скандербег" на аукционе Rauch - December 8, 2011
Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Албания 500 леков 1970 "Скандербег" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Албания 500 леков 1970 "Скандербег" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Албания 500 леков 1970 "Скандербег" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Албания 500 леков 1970 "Скандербег" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 500 леков 1970 "Скандербег" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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