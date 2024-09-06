Албания Период: 1925-2022 1925-2022
500 леков 1970 года "Скандербег" (Албания, Народная Республика)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 98,74 гр
- Чистого золота (2,8571 oz) 88,866 гр
- Диаметр 55 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 500 леков
- Год 1970
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 500 леков 1970 года "Скандербег". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 12000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
7169 $
Цена в валюте аукциона 820000 JPY
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 500 леков 1970 "Скандербег" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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