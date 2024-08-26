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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Монеты Албании 1970 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
500 леков 1970 Скандербег
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
200 леков 1970 Бутринти
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
100 леков 1970 Крестьянка
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
50 леков 1970 Гирокастра
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
20 леков 1970
Средняя цена 260 $
Продажи
0 44
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