Албания Период: 1925-2022 1925-2022
20 леков 1970 года (Албания, Народная Республика)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,95 гр
- Чистого золота (0,1143 oz) 3,555 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 20 леков
- Год 1970
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 леков 1970 года. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 26345 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 455 EUR
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 22 июня 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 7 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 10 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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