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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

20 леков 1970 года (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 леков 1970 года - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 20 леков 1970 года - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,95 гр
  • Чистого золота (0,1143 oz) 3,555 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 леков
  • Год 1970
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 леков 1970 года. Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 26345 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Албания 20 леков 1970 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 455 EUR
Албания 20 леков 1970 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
641 $
Цена в валюте аукциона 601 EUR
Албания 20 леков 1970 на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Heritage - March 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Heritage - March 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Nomisma - July 3, 2021
Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Stack's - June 22, 2021
Албания 20 леков 1970 на аукционе Stack's - June 22, 2021
Продавец Stack's
Дата 22 июня 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Nomisma - April 14, 2020
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Goldberg - September 3, 2019
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Nomisma - May 15, 2019
Продавец Nomisma
Дата 15 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
Албания 20 леков 1970 на аукционе Aurora Numismatica - May 7, 2019
Продавец Aurora Numismatica
Дата 7 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 10, 2018
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 10 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Албания 20 леков 1970 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Албания 20 леков 1970 на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 леков 1970 на аукционе Künker - October 30, 2014
Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 леков 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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