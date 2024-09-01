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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

50 леков 1970 года "Гирокастра" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 леков 1970 года "Гирокастра" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 50 леков 1970 года "Гирокастра" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 9,87 гр
  • Чистого золота (0,2856 oz) 8,883 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 леков
  • Год 1970
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 50 леков 1970 года "Гирокастра". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1952 проданному на аукционе Katz Auction за 1500 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Artemide Aste (1)
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Aurora Numismatica (2)
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  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
1569 $
Цена в валюте аукциона 1446 EUR
Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1305 $
Цена в валюте аукциона 200000 JPY
Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Artemide Aste - July 2, 2023
Продавец Artemide Aste
Дата 2 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Aurora Numismatica - May 22, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Bertolami - June 10, 2022
Продавец Bertolami
Дата 10 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Stack's - June 1, 2022
Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Stack's - June 1, 2022
Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Heritage - October 14, 2021
Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Heritage - October 14, 2021
Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Nomisma - April 14, 2020
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Rauch - September 17, 2016
Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Aureo & Calicó - June 4, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 50 леков 1970 "Гирокастра" на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 леков 1970 "Гирокастра" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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