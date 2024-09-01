Албания Период: 1925-2022 1925-2022
50 леков 1970 года "Гирокастра" (Албания, Народная Республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 9,87 гр
- Чистого золота (0,2856 oz) 8,883 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 50 леков
- Год 1970
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 50 леков 1970 года "Гирокастра". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1952 проданному на аукционе Katz Auction за 1500 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- Auction World (1)
- Aureo & Calicó (1)
- Aurora Numismatica (2)
- Bertolami (1)
- Heritage (7)
- Katz (4)
- Künker (2)
- Monnaies d'Antan (2)
- Nomisma (1)
- Rauch (3)
- Stack's (1)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
1569 $
Цена в валюте аукциона 1446 EUR
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1305 $
Цена в валюте аукциона 200000 JPY
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Artemide Aste
Дата 2 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bertolami
Дата 10 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 50 леков 1970 "Гирокастра" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск