Албания Период: 1925-2022 1925-2022
100 леков 1970 года "Крестьянка" (Албания, Народная Республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 19,75 гр
- Чистого золота (0,5715 oz) 17,775 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 100 леков
- Год 1970
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 леков 1970 года "Крестьянка". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3001 проданному на аукционе Auction World за 220000 JPY. Торги состоялись 16 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1588 $
Цена в валюте аукциона 220000 JPY
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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