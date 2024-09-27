Албания Период: 1925-2022 1925-2022
200 леков 1970 года "Бутринти" (Албания, Народная Республика)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 39,49 гр
- Чистого золота (1,1427 oz) 35,541 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 200 леков
- Год 1970
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 200 леков 1970 года "Бутринти". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3186 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1700 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
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