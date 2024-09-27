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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

200 леков 1970 года "Бутринти" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 200 леков 1970 года "Бутринти" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 200 леков 1970 года "Бутринти" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 39,49 гр
  • Чистого золота (1,1427 oz) 35,541 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 леков
  • Год 1970
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 200 леков 1970 года "Бутринти". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3186 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1700 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 200 леков 1970 "Бутринти" на аукционе Stack's - January 18, 2020
Албания 200 леков 1970 "Бутринти" на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Албания 200 леков 1970 "Бутринти" на аукционе Aurea - May 23, 2015
Продавец Aurea
Дата 23 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
1528 $
Цена в валюте аукциона 38000 CZK
Албания 200 леков 1970 "Бутринти" на аукционе Rauch - December 12, 2014
Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность UNC PL
Цена
Албания 200 леков 1970 "Бутринти" на аукционе Rauch - April 11, 2014
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Албания 200 леков 1970 "Бутринти" на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Албания 200 леков 1970 "Бутринти" на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Албания 200 леков 1970 "Бутринти" на аукционе Rauch - December 7, 2012
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Албания 200 леков 1970 "Бутринти" на аукционе Rauch - December 8, 2011
Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 леков 1970 "Бутринти" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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