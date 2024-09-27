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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

100 леков 1988 года "Железная дорога" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 100 леков 1988 года "Железная дорога" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 100 леков 1988 года "Железная дорога" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 леков
  • Год 1988
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 леков 1988 года "Железная дорога". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6008 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
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  • WCN (1)
Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
1797 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - April 5, 2024
Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - April 5, 2024
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 5 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2709 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Nomisma - October 29, 2019
Продавец Nomisma
Дата 29 октября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Numisor - October 19, 2018
Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Nomisma - May 19, 2018
Продавец Nomisma
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе InAsta - May 5, 2018
Продавец InAsta
Дата 5 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Stack's - April 4, 2018
Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Stack's - April 4, 2018
Продавец Stack's
Дата 4 апреля 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Nomisma - October 17, 2017
Продавец Nomisma
Дата 17 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Nomisma - April 4, 2017
Продавец Nomisma
Дата 4 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Nomisma - April 4, 2017
Продавец Nomisma
Дата 4 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Numisor - October 21, 2016
Продавец Numisor
Дата 21 октября 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Spink - September 25, 2016
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 леков 1988 "Железная дорога" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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