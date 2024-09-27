Албания Период: 1925-2022 1925-2022
100 леков 1988 года "Железная дорога" (Албания, Народная Республика)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 2,000
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 100 леков
- Год 1988
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 леков 1988 года "Железная дорога". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6008 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
1797 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 5 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2709 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Nomisma
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец InAsta
Дата 5 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 4 апреля 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Nomisma
Дата 17 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 4 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Numisor
Дата 21 октября 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 100 леков 1988 "Железная дорога" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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