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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Монеты Албании 1988 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
7500 леков 1988 Железная дорога
Средняя цена 46000 $
Продажи
1 2
Аверс
Реверс
100 леков 1988 Железная дорога
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 42
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