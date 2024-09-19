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Монеты Албании 1988 года
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7500 леков 1988 Железная дорога
Средняя цена
46000 $
Продажи
1
2
100 леков 1988 Железная дорога
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
42
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Албания
Период
1925-2022
Ахмет Зогу
1925-1939
Народная Республика
1945-1991
Современная Республика
1992-2022
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