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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

7500 леков 1988 года "Железная дорога" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 7500 леков 1988 года "Железная дорога" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 7500 леков 1988 года "Железная дорога" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 483,75 гр
  • Чистого золота (13,9976 oz) 435,375 гр
  • Диаметр 65 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 7500 леков
  • Год 1988
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 7500 леков 1988 года "Железная дорога". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3193 проданному на аукционе H.D. Rauch за 34000 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Rauch (1)
Албания 7500 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Албания 7500 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
41125 $
Цена в валюте аукциона 41125 USD
Албания 7500 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Rauch - December 8, 2011
Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность UNC PL
Цена
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Где купить?
Албания 7500 леков 1988 "Железная дорога" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 7500 леков 1988 "Железная дорога" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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