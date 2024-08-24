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7500 леков 1988 года "Железная дорога" (Албания, Народная Республика)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 483,75 гр
- Чистого золота (13,9976 oz) 435,375 гр
- Диаметр 65 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 50
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 7500 леков
- Год 1988
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 7500 леков 1988 года "Железная дорога". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3193 проданному на аукционе H.D. Rauch за 34000 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Rauch (1)
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