Албания Период: 1925-2022 1925-2022
100 леков 1987 года "Порт Дураццо" (Албания, Народная Республика)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 100 леков
- Год 1987
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 леков 1987 года "Порт Дураццо". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3448 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3400 USD. Торги состоялись 14 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ANTIUM AURUM (1)
- Artemide Aste (1)
- Auction World (1)
- Cayón (1)
- Chaponnière (1)
- Felzmann (3)
- GINZA (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (7)
- JMPG (1)
- Katz (1)
- Künker (6)
- Nomisma (7)
- Numismatica Genevensis (2)
- Numismatica Ranieri (1)
- Numisor (1)
- Rauch (3)
- Spink (1)
- Stack's (2)
- Teutoburger (2)
- V. GADOURY (2)
- VL Nummus (1)
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 17 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1304 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 29 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность PF67 GENI
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 100 леков 1987 "Порт Дураццо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск