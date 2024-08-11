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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

100 леков 1987 года "Порт Дураццо" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 100 леков 1987 года "Порт Дураццо" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 100 леков 1987 года "Порт Дураццо" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 леков
  • Год 1987
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 леков 1987 года "Порт Дураццо". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3448 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3400 USD. Торги состоялись 14 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (2)
  • V. GADOURY (2)
  • VL Nummus (1)
Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе ANTIUM AURUM - May 17, 2024
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 17 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1304 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Heritage - March 31, 2024
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе GINZA - June 10, 2023
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Nomisma - November 27, 2022
Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Numismatica Ranieri - October 29, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 29 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Heritage - October 14, 2021
Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Heritage - October 14, 2021
Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Nomisma - July 3, 2021
Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность PF67 GENI
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Stack's - January 20, 2020
Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Nomisma - May 15, 2019
Продавец Nomisma
Дата 15 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Nomisma - November 7, 2018
Продавец Nomisma
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Spink - September 25, 2016
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Felzmann - June 29, 2016
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 леков 1987 "Порт Дураццо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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