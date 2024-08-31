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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

10 франга ари 1927 года R (Албания, Ахмет Зогу)

Аверс монеты - 10 франга ари 1927 года R - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 10 франга ари 1927 года R - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 6,000

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 10 франга ари
  • Год 1927
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (146)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 10 франга ари 1927 года со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 20205 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3220 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Varesi - May 1, 2024
Продавец Varesi
Дата 1 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1013 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Aste - April 5, 2024
Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Aste - April 5, 2024
Продавец Aste
Дата 5 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Продавец Nomisma
Дата 24 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - January 15, 2024
Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - January 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Jean ELSEN - September 16, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Coin Cabinet - June 6, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Heritage - March 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - February 28, 2023
Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - February 28, 2023
Продавец Stack's
Дата 28 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Artemide Aste - November 6, 2022
Продавец Artemide Aste
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Албания 10 франга ари 1927 R на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франга ари 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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