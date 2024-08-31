Албания Период: 1925-2022 1925-2022
10 франга ари 1927 года R (Албания, Ахмет Зогу)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,000
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 10 франга ари
- Год 1927
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (146)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 10 франга ари 1927 года со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 20205 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3220 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Jean ELSEN
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Coin Cabinet
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Heritage
Дата 16 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 28 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Artemide Aste
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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