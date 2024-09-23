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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Монеты Албании 1927 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франга ари 1927 R Без звезд
Средняя цена 3000 $
Продажи
3 189
Аверс
Реверс
100 франга ари 1927 R Одна звезда
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
100 франга ари 1927 R Две звезды
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 153
Аверс
Реверс
20 франга ари 1927 R
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 240
Аверс
Реверс
20 франга ари 1927 V Скандербег
Средняя цена 2200 $
Продажи
3 474
Аверс
Реверс
10 франга ари 1927 R
Средняя цена 960 $
Продажи
0 146

Пробные монеты

Аверс
Реверс
100 франга ари 1927 R Пробные PROVA. Без звезд
Средняя цена 6400 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
100 франга ари 1927 R Пробные PROVA. Одна звезда
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
100 франга ари 1927 R Пробные PROVA. Две звезды
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
20 франга ари 1927 V Пробные Скандербег PROVA
Средняя цена 8900 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
20 франга ари 1927 R Пробные PROVA
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 франга ари 1927 R Пробные PROVA
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 10
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