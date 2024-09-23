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Албания
1927
Албания
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Ахмет Зогу
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1927
Монеты Албании 1927 года
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Золотые монеты
100 франга ари 1927 R
Без звезд
Средняя цена
3000 $
Продажи
3
189
100 франга ари 1927 R
Одна звезда
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
43
100 франга ари 1927 R
Две звезды
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
153
20 франга ари 1927 R
Средняя цена
1200 $
Продажи
1
240
20 франга ари 1927 V Скандербег
Средняя цена
2200 $
Продажи
3
474
10 франга ари 1927 R
Средняя цена
960 $
Продажи
0
146
Пробные монеты
100 франга ари 1927 R Пробные
PROVA. Без звезд
Средняя цена
6400 $
Продажи
0
21
100 франга ари 1927 R Пробные
PROVA. Одна звезда
Средняя цена
4600 $
Продажи
0
9
100 франга ари 1927 R Пробные
PROVA. Две звезды
Средняя цена
3900 $
Продажи
0
35
20 франга ари 1927 V Пробные Скандербег
PROVA
Средняя цена
8900 $
Продажи
0
20
20 франга ари 1927 R Пробные
PROVA
Средняя цена
4700 $
Продажи
0
11
10 франга ари 1927 R Пробные
PROVA
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
10
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Албания
Период
1925-2022
Категория
Зактрыть
???
Албания
Период
1925-2022
Ахмет Зогу
1925-1939
Народная Республика
1945-1991
Современная Республика
1992-2022
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