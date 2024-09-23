Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 100 франга ари 1927 года R. PROVA. Одна звезда (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA. Одна звезда

Аверс монеты - Пробные 100 франга ари 1927 года R PROVA Одна звезда - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 100 франга ари 1927 года R PROVA Одна звезда - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2580 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1927
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1927 года со знаком R. PROVA. Одна звезда. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Nomisma Spa за 9500 EUR. Торги состоялись 18 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Nomisma (1)
  • Numismatica Genevensis (2)
  • Palombo (1)
  • SINCONA (2)
  • Teutoburger (1)
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
5826 $
Цена в валюте аукциона 5500 CHF
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
3466 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma - May 19, 2018
Продавец Nomisma
Дата 19 мая 2018
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - May 1, 2012
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 9, 2006
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Албании Каталог монет Ахмета Зогу Монеты Албании 1927 года Все албанские монеты албанские золотые монеты албанские монеты номиналом 100 франга ари Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск