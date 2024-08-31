Пробные 100 франга ари 1927 года R. PROVA. Без звезд (Албания, Ахмет Зогу)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1927 года со знаком R. PROVA. Без звезд. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 23246 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18400 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

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