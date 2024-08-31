Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 100 франга ари 1927 года R. PROVA. Без звезд (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA. Без звезд
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2580 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1927
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1927 года со знаком R. PROVA. Без звезд. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 23246 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18400 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
5952 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
5416 $
Цена в валюте аукциона 5200 EUR
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 франга ари 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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