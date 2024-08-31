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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 100 франга ари 1927 года R. PROVA. Без звезд (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA. Без звезд

Аверс монеты - Пробные 100 франга ари 1927 года R PROVA Без звезд - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 100 франга ари 1927 года R PROVA Без звезд - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2580 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1927
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1927 года со знаком R. PROVA. Без звезд. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 23246 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18400 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Aurora Numismatica - May 22, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
5952 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma - November 27, 2022
Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
5416 $
Цена в валюте аукциона 5200 EUR
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Spink - July 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma - July 3, 2021
Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - April 19, 2016
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Stack's - November 11, 2015
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Stack's - November 11, 2015
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - April 14, 2015
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - October 1, 2013
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 7, 2013
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 3, 2012
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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