Албания Период: 1925-2022 1925-2022
100 франга ари 1927 года R. Две звезды (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: Две звезды
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2581 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,000
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1927
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (153) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1927 года со знаком R. Две звезды. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 23012 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9488 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
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