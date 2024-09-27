Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Албания Период: 1925-2022 1925-2022

100 франга ари 1927 года R. Две звезды (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: Две звезды

Аверс монеты - 100 франга ари 1927 года R Две звезды - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 100 франга ари 1927 года R Две звезды - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2581 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,000

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1927
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (153) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1927 года со знаком R. Две звезды. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 23012 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9488 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (4)
  • Aurea (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Aurora Numismatica (2)
  • Bolaffi (2)
  • cgb.fr (1)
  • Chaponnière (5)
  • Coin Cabinet (1)
  • GINZA (1)
  • Goldberg (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (23)
  • Hess Divo (2)
  • Künker (47)
  • Leu (1)
  • MDC Monaco (5)
  • Nomisma (5)
  • Numismatica Genevensis (3)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Palombo (8)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (1)
  • Sima Srl (1)
  • SINCONA (7)
  • Sonntag (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (2)
  • Taisei (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (8)
  • V. GADOURY (4)
  • Varesi (1)
  • VL Nummus (2)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2867 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Sima Srl - April 1, 2024
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Sima Srl - April 1, 2024
Продавец Sima Srl
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
4317 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Aurora Numismatica - March 1, 2024
Продавец Aurora Numismatica
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Taisei - December 10, 2023
Продавец Taisei
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Coin Cabinet - January 10, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Албании Каталог монет Ахмета Зогу Монеты Албании 1927 года Все албанские монеты албанские золотые монеты албанские монеты номиналом 100 франга ари Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск