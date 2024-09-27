100 франга ари 1927 года R. Две звезды (Албания, Ахмет Зогу)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1927 года со знаком R. Две звезды. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 23012 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9488 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

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