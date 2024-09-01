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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 20 франга ари 1927 года V "Скандербег". PROVA (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA

Аверс монеты - Пробные 20 франга ари 1927 года V "Скандербег" PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 20 франга ари 1927 года V "Скандербег" PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 20 франга ари
  • Год 1927
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 20 франга ари 1927 года "Скандербег" со знаком V. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Maison Palombo за 16500 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismatica Genevensis (2)
  • Palombo (1)
  • Spink (2)
  • Stack's (2)
Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
7922 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
10200 $
Цена в валюте аукциона 10200 USD
Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Aurora Numismatica - May 22, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Spink - January 15, 2022
Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Stack's - January 15, 2022
Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Aurora Numismatica - October 6, 2019
Продавец Aurora Numismatica
Дата 6 октября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Palombo - December 13, 2014
Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 V "Скандербег" (Пробные) на аукционе Spink - September 30, 2013
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франга ари 1927 "Скандербег" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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