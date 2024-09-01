Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 20 франга ари 1927 года V "Скандербег". PROVA (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 20 франга ари
- Год 1927
- Монетный двор Вена
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 20 франга ари 1927 года "Скандербег" со знаком V. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Maison Palombo за 16500 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
7922 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
10200 $
Цена в валюте аукциона 10200 USD
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 6 октября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франга ари 1927 "Скандербег" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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