Албания Период: 1925-2022 1925-2022
100 франга ари 1927 года R. Одна звезда (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: Одна звезда
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2581 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,000
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1927
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1927 года со знаком R. Одна звезда. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 20158 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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