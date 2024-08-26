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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

100 франга ари 1927 года R. Одна звезда (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: Одна звезда

Аверс монеты - 100 франга ари 1927 года R Одна звезда - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 100 франга ари 1927 года R Одна звезда - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2581 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,000

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1927
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1927 года со знаком R. Одна звезда. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 20158 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (4)
  • V. GADOURY (1)
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2911 $
Цена в валюте аукциона 2720 EUR
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3198 $
Цена в валюте аукциона 2900 CHF
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - January 15, 2024
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - January 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Aurora Numismatica - March 10, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Bolaffi - December 2, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Nomisma - July 3, 2021
Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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