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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 20 франга ари 1927 года R. PROVA (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA

Аверс монеты - Пробные 20 франга ари 1927 года R PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 20 франга ари 1927 года R PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 20 франга ари
  • Год 1927
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 20 франга ари 1927 года со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 6500 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 20 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Албания 20 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Продавец Nomisma
Дата 24 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Албания 20 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma Aste - November 12, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
6643 $
Цена в валюте аукциона 6200 EUR
Албания 20 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Aurora Numismatica - May 22, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
5411 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Албания 20 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma - October 14, 2014
Продавец Nomisma
Дата 14 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Spink - September 30, 2013
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Албания 20 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франга ари 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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