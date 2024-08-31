Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 20 франга ари 1927 года R. PROVA (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 20 франга ари
- Год 1927
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 20 франга ари 1927 года со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 6500 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
6643 $
Цена в валюте аукциона 6200 EUR
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
5411 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 14 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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