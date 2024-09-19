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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

100 франга ари 1927 года R. Без звезд (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: Без звезд

Аверс монеты - 100 франга ари 1927 года R Без звезд - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 100 франга ари 1927 года R Без звезд - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2581 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,000

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1927
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (189) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1927 года со знаком R. Без звезд. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 6500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
2082 $
Цена в валюте аукциона 1900 CHF
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Sima Srl - April 1, 2024
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Sima Srl - April 1, 2024
Продавец Sima Srl
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
2806 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - January 15, 2024
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - January 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - January 14, 2024
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Numismatica Ferrarese - September 24, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS60 NGC
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Bertolami - April 6, 2023
Продавец Bertolami
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 NGC
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Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 NGC
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Где купить?
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS63 PCGS
К аукциону
Албания 100 франга ари 1927 R на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS63 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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