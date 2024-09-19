Албания Период: 1925-2022 1925-2022
100 франга ари 1927 года R. Без звезд (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: Без звезд
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2581 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,000
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1927
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (189) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1927 года со знаком R. Без звезд. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 6500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
2082 $
Цена в валюте аукциона 1900 CHF
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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