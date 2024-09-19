100 франга ари 1927 года R. Без звезд (Албания, Ахмет Зогу)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1927 года со знаком R. Без звезд. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 6500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2019.

Сохранность UNC (97) AU (36) XF (56) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (20) MS63 (29) MS62 (25) MS61 (11) MS60 (1) AU58 (1) AU53 (1) AU50 (1) DETAILS (2) Сервис PCGS (37) NGC (55)

Продавец Все фирмы

Auction World (4)

Aureo & Calicó (1)

Aurora Numismatica (1)

BAC (2)

Baldwin's (1)

Bertolami (2)

Busso Peus (1)

Chaponnière (7)

Emporium Hamburg (1)

Felzmann (1)

GINZA (2)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (2)

Grün (1)

Heritage (40)

Karamitsos (1)

Katz (3)

Künker (34)

Leu (2)

London Coins (1)

MDC Monaco (6)

Möller (1)

Münzenonline (2)

Nomisma (1)

Numismatica Ferrarese (1)

Numismatica Genevensis (2)

Numismatica Ranieri (2)

Numisor (1)

Palombo (6)

Reinhard Fischer (11)

Rhenumis (1)

Sima Srl (1)

SINCONA (11)

Spink (3)

Stack's (14)

Stephen Album (1)

UBS (7)

V. GADOURY (8)

Varesi (1)

VL Nummus (1)