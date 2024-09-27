Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 10 франга ари 1927 года R. PROVA (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 10 франга ари
- Год 1927
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 10 франга ари 1927 года со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 5000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
4113 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 7 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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