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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 10 франга ари 1927 года R. PROVA (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA

Аверс монеты - Пробные 10 франга ари 1927 года R PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 10 франга ари 1927 года R PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 10 франга ари
  • Год 1927
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 10 франга ари 1927 года со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 5000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Албания 10 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Aurora Numismatica - May 22, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
4113 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Албания 10 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
3550 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Албания 10 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma - November 7, 2018
Продавец Nomisma
Дата 7 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Албания 10 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Spink - September 30, 2013
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 7, 2013
Албания 10 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Албания 10 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Varesi - September 28, 2012
Продавец Varesi
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франга ари 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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