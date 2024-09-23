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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 100 франга ари 1927 года R. PROVA. Две звезды (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA. Две звезды

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Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2580 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1927
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1927 года со знаком R. PROVA. Две звезды. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Nomisma Spa за 13000 EUR. Торги состоялись 18 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Taisei (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma Aste - November 12, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
5143 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
6355 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Coin Cabinet - April 10, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - August 20, 2021
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Taisei - August 15, 2021
Продавец Taisei
Дата 15 августа 2021
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma - July 3, 2021
Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - November 6, 2020
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma - October 29, 2019
Продавец Nomisma
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma - October 28, 2019
Продавец Nomisma
Дата 28 октября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Numismatica Ferrarese - September 29, 2019
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 29 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе V. GADOURY - November 16, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma - November 7, 2018
Продавец Nomisma
Дата 7 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma - May 19, 2018
Продавец Nomisma
Дата 19 мая 2018
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Nomisma - May 19, 2018
Продавец Nomisma
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2018
Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность SP62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1927 R (Пробные) на аукционе Frühwald - September 23, 2017
Продавец Frühwald
Дата 23 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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