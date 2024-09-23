Пробные 100 франга ари 1927 года R. PROVA. Две звезды (Албания, Ахмет Зогу)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1927 года со знаком R. PROVA. Две звезды. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Nomisma Spa за 13000 EUR. Торги состоялись 18 мая 2018.

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