Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 100 франга ари 1927 года R. PROVA. Две звезды (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA. Две звезды
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2580 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1927
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1927 года со знаком R. PROVA. Две звезды. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Nomisma Spa за 13000 EUR. Торги состоялись 18 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
5143 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
6355 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Taisei
Дата 15 августа 2021
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 28 октября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 19 мая 2018
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность SP62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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