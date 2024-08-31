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Цена монет Албании
Ахмет Зогу
10 франга ари
Албания
Период:
1925-2022
1925-2022
Ахмет Зогу
1925-1939
Народная Республика
1945-1991
Современная Республика
1992-2022
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Цена монет Албании
Ахмет Зогу
10 франга ари
Золотые монеты 10 франга ари Ахмета Зогу - Албания
10 франга ари 1927
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1927
R
6,000
0
146
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Ахмет Зогу
1925-1939
Народная Республика
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Современная Республика
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