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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Золотые монеты 10 франга ари Ахмета Зогу - Албания

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10 франга ари 1927

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1927 R 6,000 0 146
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