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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 100 франга ари 1938 года R "Свадьба". PROVA (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA

Аверс монеты - Пробные 100 франга ари 1938 года R "Свадьба" PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 100 франга ари 1938 года R "Свадьба" PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2580 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1938
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1938 года "Свадьба" со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 30077 проданному на аукционе Heritage Auctions за 31200 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aurora Numismatica (1)
  • Heritage (2)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Leu (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • UBS (1)
Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Aurora Numismatica - May 22, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
12987 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
14048 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS63+ NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность SP61 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Heritage - April 23, 2013
Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Leu - October 20, 2003
Продавец Leu
Дата 20 октября 2003
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1938 "Свадьба" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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