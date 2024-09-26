Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 100 франга ари 1938 года R "Свадьба". PROVA (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2580 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1938
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1938 года "Свадьба" со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 30077 проданному на аукционе Heritage Auctions за 31200 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- UBS (1)
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
12987 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
14048 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS63+ NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность SP61 PCGS
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
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