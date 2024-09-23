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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Монеты Албании 1938 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франга ари 1938 R Свадьба
Средняя цена 7000 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
100 франга ари 1938 R Царствование
Средняя цена 5500 $
Продажи
1 112
Аверс
Реверс
50 франга ари 1938 R Царствование
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
20 франга ари 1938 R Свадьба
Средняя цена 2500 $
Продажи
2 119
Аверс
Реверс
20 франга ари 1938 R Царствование
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 82

Пробные монеты

Аверс
Реверс
100 франга ари 1938 R Пробные Свадьба PROVA
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
100 франга ари 1938 R Пробные Царствование PROVA
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 франга ари 1938 R Пробные PROVA
Средняя цена 7500 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
20 франга ари 1938 R Пробные Свадьба PROVA
Средняя цена 8200 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
20 франга ари 1938 R Пробные Царствование PROVA
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 10
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