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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

50 франга ари 1938 года R "Царствование" (Албания, Ахмет Зогу)

Аверс монеты - 50 франга ари 1938 года R "Царствование" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 50 франга ари 1938 года R "Царствование" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,129 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 600

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 50 франга ари
  • Год 1938
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 50 франга ари 1938 года "Царствование" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Münzenonline за 5600 CHF. Торги состоялись 28 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3374 $
Цена в валюте аукциона 500000 JPY
Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
4440 $
Цена в валюте аукциона 4440 USD
Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Bertolami - April 6, 2023
Продавец Bertolami
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Nomisma - November 27, 2022
Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 франга ари 1938 "Царствование" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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