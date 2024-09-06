Албания Период: 1925-2022 1925-2022
50 франга ари 1938 года R "Царствование" (Албания, Ахмет Зогу)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,129 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 600
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 50 франга ари
- Год 1938
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 50 франга ари 1938 года "Царствование" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Münzenonline за 5600 CHF. Торги состоялись 28 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3374 $
Цена в валюте аукциона 500000 JPY
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
4440 $
Цена в валюте аукциона 4440 USD
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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