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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 20 франга ари 1938 года R "Свадьба". PROVA (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA

Аверс монеты - Пробные 20 франга ари 1938 года R "Свадьба" PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 20 франга ари 1938 года R "Свадьба" PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 20 франга ари
  • Год 1938
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 20 франга ари 1938 года "Свадьба" со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Nomisma Spa за 10000 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismatica Genevensis (2)
  • Sonntag (1)
Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
9300 $
Цена в валюте аукциона 9300 USD
Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Nomisma Aste - November 12, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
10715 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Nomisma - September 3, 2023
Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Nomisma - June 18, 2022
Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Aurora Numismatica - October 6, 2019
Продавец Aurora Numismatica
Дата 6 октября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" (Пробные) на аукционе Nomisma - November 7, 2018
Продавец Nomisma
Дата 7 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франга ари 1938 "Свадьба" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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