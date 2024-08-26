Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 20 франга ари 1938 года R "Свадьба". PROVA (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 20 франга ари
- Год 1938
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 20 франга ари 1938 года "Свадьба" со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Nomisma Spa за 10000 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurora Numismatica (1)
- Heritage (1)
- MDC Monaco (1)
- Nomisma (3)
- Nomisma Aste (1)
- Numismatica Genevensis (2)
- Sonntag (1)
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
9300 $
Цена в валюте аукциона 9300 USD
Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
10715 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurora Numismatica
Дата 6 октября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 франга ари 1938 "Свадьба" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск