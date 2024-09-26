Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 100 франга ари 1938 года R "Царствование". PROVA (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2580 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1938
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1938 года "Царствование" со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 18000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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