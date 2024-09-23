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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

100 франга ари 1938 года R "Царствование" (Албания, Ахмет Зогу)

Аверс монеты - 100 франга ари 1938 года R "Царствование" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 100 франга ари 1938 года R "Царствование" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2581 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1938
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1938 года "Царствование" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 23249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9488 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
2894 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
4294 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Nomisma - July 3, 2021
Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность XF
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Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Nomisma - August 31, 2024
Албания 100 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Nomisma - August 31, 2024
Продавец Nomisma
Дата 31 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1938 "Царствование" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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