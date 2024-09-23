Албания Период: 1925-2022 1925-2022
100 франга ари 1938 года R "Царствование" (Албания, Ахмет Зогу)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2581 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1938
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1938 года "Царствование" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 23249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9488 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
4294 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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